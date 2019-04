Kultur : Kinder gestalten Monster-Musical

„Monster gibt es nicht“ wurde schon einmal aufgeführt, und zwar 2012. Aus diesem Jahr stammt auch das Foto, das (von links) Musikschullehrerin Alexandra Donner, die damalige Haaner und heutige Hildener Musikschulleiterin Eva Dämmer, Chorleiter Stefan Scheidtweiler und Autorin Kerstin Schoene zeigt. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

Hilden In den ersten zwei Wochen der Sommerferien bietet die Musikschule das Projekt „Monster gibt es nicht“ an. Ergänzend dazu können Kinder und Jugendliche am Bühnenbild mitarbeiten und die Kostüme entwickeln. Alles völlig kostenlos.

Das schrecklich aussehende, aber äußerst sympathische Monster hat ein Problem: Niemand glaubt mehr an Monster. Damit es die Welt vom Gegenteil überzeugen kann, muss es kreativ werden. Das Monster malt Graffitis, lässt Flugblätter regnen und jongliert mit Kühen – das ist aber noch nicht alles.

Die liebevoll durchdachte und kindgerecht aufbereitete Geschichte der Haaner Autorin Kerstin Schoene dient einem Projekt der Musikschule Hilden als Vorlage. In den Sommerferien werden bis zu 60 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren gemeinsam an einem bunten Musical arbeiten und dem Monster bei seiner Aufgabe helfen. „Auf Anfrage können auch jüngere Kinder teilnehmen“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer.

Info Das Musical-Projekt auf einen Blick Wann Montag, 15. Juli, bis Freitag, 26. Juli. Jeweils 9 bis 13 Uhr. Zusatzprojekt im Anschluss (Bühnenbild-Entwicklung in der ersten Ferienwoche, 13-17 Uhr, Bühnenbild-Werkstatt in der zweiten Ferienwoche, 13-17 Uhr, Kostüm-Werkstatt vom 17. bis 24. Juli, jeweils 13-16 Uhr). Wer Bis zu 60 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren, auf Anfrage auch jünger. Wo Das Musicalprojekt findet in der Musikschule an der Gerresheimer Straße 20 statt. Bühnenbild-Projekte in der Einrichtung der Jugendförderung am Campus Holterhöfchen und die Kostüm-Werkstatt in der Bücherei. Wie teuer Die Angebote sind kostenlos. Wo anmelden Im Internet unter www.hilden.de oder telefonisch unter 02103 72250.

Die Kinder werden gemeinsam mit Musikschullehrern Lieder einstudieren, wer ein Instrument beherrscht, darf auch im Orchester mitspielem, sie tanzen zur Musik und entwickeln die einzelnen Szenen, die sie am Ende auch auf der Bühne spielen. „Nachmittags besteht die Möglichkeit, an weiteren Projekten teilzunehmen, beispielsweise der Bühnenbild-Entwicklung und der Kostüm-Werkstatt“, berichtet Dämmer weiter.

„Monster gibt es nicht“ startet am 15. und läuft bis zum 27. Juli. Die Kinder tüfteln, üben und singen täglich von 9 bis 13 Uhr in der Musikschule. „Das Projekt ist Teil der Kulturrucksacks NRW“, erklärt Eva Dämmer. „Das Landesprogramm will Kindern und Jugendlichen die Tür zu Kunst und Kultur so früh wie möglich und so weit wie möglich öffnen.“ Dank dieser Förderung ist die Teilnahme am Musicalprojekt kostenlos.

Die beiden Werkstätten für Bühnenbild und Kostüme starten gleich nach dem Musical-Vormittag jeweils um 13 Uhr. 15 Kinder können daran teilnehmen, auch diese Angebote sind kostenlos. Die Teilnehmer entwickeln vom 15. bis zum 19. Juli, jeweils 13 bis 17 Uhr, gemeinsam mit den Künstlerinnen Karin Dörre und Razeea Lindner das Bühnenbild, das vom 22. bis 26. Juli, ebenfalls 13 bis 17 Uhr, in dem Werkstatt-Projekt gebaut wird. Vom 17. bis 24. Juli, immer von 13 bis 16 Uhr, entwicklen und produzieren die Teilnehmer die Kostüme für die Musical-Aufführung.

Das große Finale von „Monster gibt es nicht“ ist für Samstag, 27. Juli, geplant. „Wir werden das Musical auf dem Alten Markt aufführen“, erklärt Eva Dämmer. Einmal um 15, ein weiteres Mal um 17 Uhr. Zu diesem Termin sind nicht nur die Angehörigen eingeladen, sondern auch alle anderen Hildener, die sich das Musical anschauen möchten.