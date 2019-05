Hilden : Gebirgsverein wandert im Mai durch die Region

Hilden (RP) Immer mittwochs startet die Ortsgruppe Hilden des Sauerländischen Gebirgsvereins leichte Wanderungen im Hasseler- und Benrather Forst, Elbsee und Ohligser Heide. Die Dauer gibt der Verein mit etwa zwei Stunden an.

Treffpunkt für die Touren am heutigen 1. Mai sowie am 15. und 29. Mai ist der Heidekrug, am 22. Mai am Elbsee-Parkplatz und am 8. Mai an der Brockenstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, los geht’s jeweils um 9.45 Uhr.