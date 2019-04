Hilden : Bewegung beugt Krampfadern vor

Hilden Der 17. Venentag in der Hildener Capio-Klinik lieferte viele Informationen über die Volkskrankheit Venenleiden.

Venenerkrankungen sind ein weit verbreitetes Krankheitsbild in Deutschland. Schwere Beine, dicke Fußknöchel und kleine Besenreiser sind Anzeichen für ein Venenleiden. Doch was kann ich im Vorfeld tun? Experten der Hildener Capio Klinik im Park gaben im Rahmen des 17. Deutschen Venentages der Deutschen Venen-Liga eine Menge Tipps. Unter anderem wurde demonstriert, wie eine Laserbehandlung funktioniert. Venengymnastik wurde angeboten und wer Fragen rund um Kompressionsstrümpfe hatte, war am Stand von KIP-Orthopädiehandel richtig. Besonderer Gast an der Hagelkreuzstraße 37 war Jonas Reckermann. Der Olympiasieger und Beachvolleyball-Profi sprach über Motivation, Eigenverantwortlichkeit und die Bedeutsamkeit von werteorientierter Teamarbeit.