Ramonas Windelzwerge in Hilden Tagespflege mit Musikplakette ausgezeichnet

Ramona Scuteri ist seit acht Jahren Tagesmutter in Hilden. Musik liegt ihr am Herzen. Daher hat sie extra eine musikalische Fortbildung gemacht. „Toni singt“ ist eine Bildungsinitiative zur Singförderung in NRW, die 2005 im Namen des Chorverband NRW ins Leben gerufen wurde. Das Projekt wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW unterstützt. Ziel der Schulung ist es, interessierte Menschen an die Musik und die vokalpädagogische Arbeit mit Kindern heranzuführen und das Singen stärker im beruflichen Alltag einzusetzen.