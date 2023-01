Rund 300 Mitarbeiter in Hilden betroffen Wielpütz stellt Produktion endgültig ein

Das Metall verarbeitende Unternehmen siedelte 1989 das Hauptwerk aus Solingen in Hilden an. Wielpütz automotive produzierte Ölmessstäbe, Rohre und Pedale für die Automobilindustrie. Im Dezember 2018 beantragte das Unternehmen Insolvenz. Zu diesem Zeitpunkt waren 850 Menschen an den Standorten in Hilden und Haan beschäftigt.