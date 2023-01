Digitalisierung an Schulen Die Digitalisierung an den Hildener Schulen schreitet voran

Wie wichtig Digitalisierung im Schulalltag ist, hat sich spätestens mit der Corona-Pandemie gezeigt. Im Schulalltag an der Marie-Colinet-Sekundarschule ist das Digitale nicht mehr wegzudenken. Dort sind alle Lehrer und Schüler mit einem iPad ausgestattet. Statt Tafeln verfügt jedes Klassenzimmer über ein Whiteboard und Apple TV. Seit dem Sommer 2022 verfügt jedes Kind über ein eigenes iPad, das von der 5. Klasse an bis zur 10. Klasse ausgeliehen wird. Die Fünftklässler bekommen die iPads nach einer Eingewöhnungsphase nach den Herbstferien an die Hand. Die Kosten dafür trägt die Stadt Hilden mit Unterstützung des Bundes. Denn im Zuge des Digitalpaktes unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Von 2020 bis 2022 wurden 436.124 Euro in iPads, Netzwerk- und Wlan-Ausbau und Digitaltafelsysteme an der Marie-Colinet-Schule investiert. Davon flossen 29.040 in den Kauf der iPads für 66 Lehrkräfte und 210.384 Euro in iPads für 525 Schülerinnen und Schüler. Die Summe setzt sich zusammen aus 287.520 Euro, die aus Fördermitteln des Digitalpaktes stammen und 148.604 Euro Eigenmitteln der Stadt Hilden.