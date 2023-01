In der Stadtkirche in Wermelskirchen Tenor Georg Poplutz singt „Musik Alter Meister“

Wermelskirchen · Festliche Werke stehen am 14. Januar in der Stadtkirche am Markt beim Kammerkonzert „Musik Alter Meister“ auf dem Programm. Als Sänger wirkt dann Tenor Georg Poplutz mit.

12.01.2023, 06:01 Uhr

Lied- und Oratorientenor Georg Poplutz wird geschätzt für seine ausdrucksstarke und empfindsame Interpretation. Foto: Kratschmer

Festliche Werke von Komponisten mit großen Namen stehen am kommenden Samstag, 14. Januar, ab 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) in der Stadtkirche am Markt beim Kammerkonzert „Musik Alter Meister“ auf dem Programm. Als Sänger wirkt dann Tenor Georg Poplutz mit. Poplutz gehört zu den vielgefragten Interpreten in der Barockmusik. Er hat an zahlreichen Rundfunk- und aktuell mehr als 100 CD- bzw. DVD-Aufnahmen als Solist mitgewirkt. Darunter sind einige Kantaten für die Johann Sebastian Bach-Stiftung St. Gallen und zahlreiche Werke für die Heinrich-Schütz-Gesamtaufnahme mit Rademann, mit der Georg Poplutz 2020 mit dem „Opus Klassik“ ausgezeichnet wurde. Bei der Weltersteinspielung eines Oratoriums von Daniel Pucklitz mit dem Goldberg-Ensemble Gdansk und Andrzej Szadejko, 2022 ausgezeichnet mit dem „Opus Klassik“, war Poplutz ebenfalls beteiligt. Beim Kammerkonzert in der Stadtkirchen gehören neben dem Tenor auch Annette Wehnert und Stephan Sänger (beide Violine), Regula Sager (Viola), Imola Gombos (Violoncello und Viola da gamba), Timo Hoppe (Kontrabass) sowie Harald Hoeren (Cembalo) zum Ensemble, das Werke von unter anderem Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Phillip Telemann zu Gehör bringt. Das Kammerkonzert gehört zu den Veranstaltungen des Fundraising-Teams der Evangelischen Kirchengemeinde, das im Anschluss an das Konzert zu einem kleinen Empfang in das Gemeindehaus einlädt. Der Eintritt kostet 16 Euro (ermäßigt: acht Euro). Tickets gibt es im Vorverkauf in Wermelskirchen bei der Buchhandlung „Marabu“ und im Internet unter www.bergisch-live.de. Außerdem an der Abendkasse.

(sng)