Neusser Kooperation Wie der Musikverein Holzheim und Lions-Club junge Talente fördern

Aktuell hat der Musikverein mit dem Lions-Club Neuss-Rosengarten dazu eine Kooperation geschlossen. Vom Erlös des Frühjahrskonzertes, das am Samstag, 25. März, ab 18 Uhr am Berufskolleg Hammfelddamm gegeben wird, wird ein Teil dem in der Kinder- und Jugendarbeit fördernd tätigen Lions-Club überlassen. Der soll mit diesem Geld gezielt Stipendien für die musikalische Ausbildung und Musikinstrumente an Familien vergeben, die ihren Kindern sonst keine musikalische Ausbildung finanzieren könnten. In der Hoffnung, so Vereinssprecher Simon Veiser, dass darüber der oder die eine oder andere darüber den Weg zur Kapelle findet.