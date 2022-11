Entlastung in Hilden : Eltern müssen für Januar und Februar keine Betreuungsgebühren zahlen

Entlastung in Hilden

Hilden Der Stadtrat hatte mehrheitlich einer Entlastung der Eltern zugestimmt. Kritik gab es an der Finanzierung: Denn für die beitragsfreien Monate müssen laut Kämmerin Schulden gemacht werden.

Die Stadt Hilden verzichtet auf die Betreuungsgebühren für Januar und Februar. Das ist Bestandteil des Familienentlastungspakets II, das der Rat mehrheitlich beschlossen hatte. Der Beitragsverzicht gilt jedoch nicht für die Entgelte zur Mittagsverpflegung in den städtischen Einrichtungen, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer.

Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Einzug per Sepa-Lastschriftverfahren zum 15. Januar und 15. Februar 2023 für die Betreuungsgebühren ausgesetzt wird – „das Entgelt zur Mittagsverpflegung wird eingezogen. Überzahlte Betreuungsgebühren werden schnellstmöglich zurückerstattet. Es muss kein Antrag auf Erlass der Elternbeiträge gestellt werden“, so Ludes-Loer weiter.