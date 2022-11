Karnevalssession in Hilden : Hoppeditz und Prinzenpaare erwachen in einem Rutsch

Prinzessin Stephanie II. (Weidmann) und Hans-Peter/ HP I. (Kremer) grüßen bei der Prinzenkürung das jecke Volk im Stadthallen-Saal. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Tollitäten für die Session 2022/23 sind gekürt: Paul und Lisann herrschen über die kleinen, HP I. und Stephanie II. regieren die großen Jecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thea Fabian

Still und dunkel wird es in der Stadthalle, alle schauen gespannt auf den geschlossenen Vorhang auf der Bühne. Dort soll Hoppeditz die neue närrische Sessioneinleiten. Die Plätze sind besetzt, die Gläser gefüllt, Orden und Kappen sind angelegt, nur einer fehlt – der Hoppeditz. „Die Hoppedine hat verschlafen“ witzelt Stefan Schlebusch, Präsident des Carnevals Comitee Hilden (CCH) auf der Bühne. Dann ruft er die Feuerwehr, die schließlich die noch schlafende Hoppedine mit Martinshorn und Blaulicht in die Stadthalle trägt.

So beginnt die Sessionseröffnung 2022/2023 am Samstagabend, nicht am 11.11, sondern am 12.11. Das hatte bereits am eigentlichen Hoppeditzerwachen am Freitag für reichlich Verwunderung bei den KarnevalistInnen gesorgt. „Die Verspätung war aus finanziellen und personellen Gründen notwendig“ erklärt Stefan Schlebusch. Zwei Feste direkt hintereinanderzulegen, am ersten Tag Hoppeditzerwachen und dann traditionell am Samstag darauf die Prinzenproklamation, dass sei den Herren mit Hut der Vereine nicht möglich gewesen, scherzt die Hoppedine bei ihrer Rede.

Und so hieß es an diesem Samstag in der Stadthalle nicht nur „Hoppeditz erwache“, sondern auch gleich „Die Tollitäten leben hoch“. Das macht den meisten Besuchern wenig aus, sie sind eher froh darüber, dass es nach der Coronapause überhaupt wieder Veranstaltungen geben kann. Zwar sei auch letztes Jahr schon wieder einiges möglich gewesen, aber Schunkeln und ein lautes „Helau“ ohne Maske sei erst diese Session wieder machbar, so Claus Peters, Mitglied des CCH. „Es geht im Verein ja auch um Geselligkeit, Zusammenhalt und Brauchtum“ berichtet der Karnevalist, der vor 20 Jahren Präsident des CCH war. Er freue sich, endlich wieder Vereinsmitglieder zu sehen, die die gleichen Interessen verfolgen. Zusammen feiern und zusammen singen mache immer noch am meisten Spaß.

Und auch Philipp Jüntgen, Prinzenführer des Kinderprinzenpaares, freut sich auf die kommende Session. „Die beiden Kinder sind jetzt schon ein tolles Team, und man wächst ja in den nächsten Monaten noch richtig zusammen.“ berichtet er. Neben dem Planen der Termine und Einüben der Auftritte ist er auch für das Schreiben der Reden des Junior-Prinzenpaares verantwortlich. Heute, zum Auftakt der fünften Jahreszeit geht es um die „11 Gebote für KarnevalistInnen“, die sich die Kinder selbst ausgedacht haben: Neben dem Wunsch als Prinzenpaar von Hausaufgaben befreit zu sein, sind auch schönes Wetter am Rosenmontag und natürlich reichlich Spaß mit auf der Liste. Den werden Prinz Paul Pook und Prinzessin Lisann Lange bestimmt haben. Auch wenn sie sich kurz vor ihrem ersten großen Auftritt noch nicht einig sind, ob nun Vorfreude oder Aufregung überwiegt. Fest steht: Rosenmontag im Februar, das wird ihr Highlight der Session.

Und für Prinz Hildanus Hans Peter, genannt HP, und Prinzessin Hildania Steffi, ist es auch eine ganz besondere Ehre, ausgerechnet dieses Jahr die Oberhäupter des Karnevals zu symbolisieren. Denn ihr Verein, die Karnevalsgesellschaft (KG) Musketiere, hat dieses Jahr jeckes Jubiläum. Seit 5x11 Jahren feiert die KG schon in Hilden „Fastelovend“. Und schon 2009 war klar: bei diesem Jubiläum stellen wir das Prinzenpaar, berichtet Martin Roßkot, Mitglied der Musketiere.