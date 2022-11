Appell in Hilden : Jugendparlament ruft zum WM-Boykott auf

Appell in Hilden

Das Hildener Jugendparlament ruft zum Boykott der Fußball-WM auf – so wie auch die Fans von Hertha BSC Berlin (Foto) am vergangenen Samstag. Foto: dpa/Soeren Stache

Hilden „Kino statt Katar“ heißt die Aktion. Das Jugendparlament appelliert, den Wettbewerb zu boykottieren, und verlost daher Freikarten für das Hildener Kino.

Die WM in Katar und die Verletzung der Menschenrechte vor Ort haben die Mitglieder des Hildener Jugendparlaments (JuPa) laut Stadt in den letzten Wochen stark beschäftigt und zu Diskussionen geführt. An deren Ende stand demnach der Entschluss: „Wir sprechen uns für den Boykott der Fußball WM 2022 aus, denn Menschenrechte sind wichtiger als Fußball-Events. Darin sind wir uns alle einig“, erklärt JuPa-Sprecherin Annika Rasche. „Am besten wäre selbstverständlich beides.“