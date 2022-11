Bertelsmann Studie : Kinderreiche Familien sind stärker armutsgefährdet

Berlin Je mehr Kinder eine Familie hat, desto größer ist ihr Armutsrisiko. Fast ein Drittel aller Familien mit drei oder mehr Kindern gilt in Deutschland als einkommensarm. Neben höheren Ausgaben haben Mehrkindfamilien oft auch geringere Einnahmen. Zudem werden kinderreiche Familien mit Vorurteilen konfrontiert, die sich laut der neusten Bertelsmann Studie nicht bestätigen.

Die Armutsgefährdung von kinderreichen Familien zeigt sich in allen Bundesländern. Am häufigsten von Armut betroffen sind kinderreiche Familien in Bremen (63 Prozent), in Bayern ist das Risiko laut der Studie am geringsten (22 Prozent). In NRW sind 38,4 Prozent der Paarfamilien mit drei und mehr Kindern armutsgefährdet. Darüber hinaus beziehen 18 Prozent der Mehrkindfamilien Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II. Bei alleinerziehenden Elternteilen mit drei oder mehr Kindern sind zudem 86 Prozent auf Sozialhilfen angewiesen, so die Studienergebnisse.