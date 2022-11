Feier in der Bismarckpassage Hilden : Karneval startet ohne Hoppeditz in Session

Prinzengardisten bringen eine Holzkiste in die Bismarckpassage. Doch darin ist nicht die Hoppedine, sondern nur ein Zettel, dass sie es nicht geschafft habe... Das Hoppeditzerwachen findet Samstagabend in der Stadthalle statt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit einer kleinen Feier, einem Brief von Hoppeditz und Tanzeinlagen läuteten die Hildener Narren am 11.11. um 11.11 Uhr in der Bismarckpassage die Session ein.

Endlich wieder Schunkeln, endlich wieder Bützen, endlich wieder Karneval. Am Freitag, 11.11. um 11.11 Uhr, hat die Prinzengarde in der Bismarckpassage die Session eröffnet – aber nur inoffiziell, denn Hoppeditzerwachen und Prinzenkürung finden in Hilden erst an diesem Samstag, 12. November, statt. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch, und um Punkt 11.11 Uhr gab es trotzdem ein Lebenszeichen der Hoppedine.

Vor dem Eiscafé in der Bismarckstraße hatten sich die Karnevalisten – darunter Vertreter aller Hildener Karnevalsgesellschaften – auf Einladung der Prinzengarde aufgestellt, die Wände waren bunt geschmückt, aus den Lautsprechern der Musikanlage schallten Karnevalslieder. Einige unbeteiligte Passanten schauten überrascht, schunkelten dann aber entweder kurz mit den Karnevalisten mit oder bahnten sich schnell den Weg durch das närrische Getümmel.

Info Und so geht’s in der Session weiter Offiziell erwacht die Hildener Hoppedine an diesem Samstag, 12. November, bei der kombinierten Veranstaltung Prinzenkürung und Hoppeditzerwachen in der Hildener Stadthalle (17 Uhr Einlass, 18 Uhr Beginn). Freuen dürfen sich alle Karnevalisten in dieser Session darüber hinaus auf die Rückkehr der „Kölschen Ton“ (10. Januar) sowie der Damen- (29. Januar) und der Herrensitzung (5. Februar).

Nach ein wenig Vorprogramm öffneten die Mitglieder der Prinzengarde um 11.11 Uhr eine Holzkiste und fanden darin die Narrenkappe, einen Schuh und einen Brief der Hoppedine. Sie habe es leider nicht geschafft, aber auf einen Tag mehr komme es jetzt doch auch nicht mehr an.

Bevor das weitere Programm mit Tänzen losgehen konnte, überreichte Moderator Oliver Vennedey (GbR Bismarckpassage) dem designierten Prinzenpaar Hans-Peter Kremer. Prinz HP I., und Stephanie Weidmann, Prinzessin Steffi II., das Mikrofon: „Wir freuen uns riesig, dass es endlich richtig losgeht“, sagte Hans-Peter Kremer. Nervös seien die beiden nicht: „Dafür haben wir keine Zeit, es gibt noch so viel vorzubereiten.“

Der Präsident des Carnevals-Comitees Hilden (CCH) Stefan Schlebusch stand mit einem breiten Lächeln im Gesicht neben dem Geschehen. „Das ist eine schöne Idee der Prinzengarde“, sagte er. Das CCH habe sich aus organisatorischen Gründen dazu entschieden, Prinzenkürung und Hoppeditzerwachen zusammenzulegen. Die Veranstaltung in der Bismarckpassage mache aber schon Appetit auf die große Veranstaltung am Samstagabend. „Die Stimmung ist toll. Es tut gut, dass alle wieder zusammen feiern können“, sagte er.