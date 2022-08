Vertrag unterzeichnet : Das Bonni kooperiert jetzt mit Schloss Benrath

Hilden/Benrath Im neuen Schuljahres 2022/2023 wird das Schloss Benrath für die Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden präsenter. Denn Schule und Schloss sind eine Kooperation eingegangen.

Dem Lernen an außerschulischen Orten wird am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium von nun an mehr Bedeutung zugeschrieben. Insofern freut sich die Schule über die nun startende Kooperation mit der Stiftung Schloss Benrath . Der Kooperationsvertrag dazu unterzeichneten Schulleiter Rolf-Olaf Geisler und Stefan Schweizer, wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung, würdevoll im Kuppelsaal des Schlosses. Der Vertrag zwischen dem Hildener Gymnasium und der Stiftung Schloss Benrath ist der erste im neu von der Stiftung aufgelegten Schulprogramm, dem weitere folgen. Die Kooperation sieht vor, dass beide Institutionen einander bei der Erfüllung ihrer Bildungsaufträge unterstützen. Ziel ist es, dass die Bonni-Schüler langfristig an Geschichte, Kunst, Kultur und Natur herangeführt werden und Zugangshürden für Schulklassen minimiert werden.

„Das Lehren und Lernen in der ungewöhnlichen Atmosphäre von Schloss und Museum bilden einen reizvollen Kontrast zum Schulalltag. Die Angebote orientieren sich dabei an den aktuellen Lehrplänen“, teilt das Gymnasium mit. Vertraglich sind zwischen den beiden Partnern unter anderem zwei Unterrichtseinheiten vor Ort verabredet worden. Dies umfasst unter anderem Unterricht in der Stufe 5 zum Thema ‚Musik des Barock‘, in der Stufe 7 zum Thema ‚Absolutismus‘. „Des Weiteren bietet uns die dortige Museumspädagogin einen Praktikumsplatz für die Stufe EF an mit der Option, sich anschließend zum Museumsführer weiterzubilden („Schüler führen Schüler“)“, heißt es vonseiten des Bonni. Ebenso bestünden Optionen zur Durchführung von Kunstprojekten sowie AGs zum Thema „Höfisches Leben“.