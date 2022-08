Hundekot-Problem in Hilden : Stadt prüft weitere Mülltonnen

Hundekot-Problem in Hilden

Hilden Die zusätzlichen Mülltonnen könnten an beliebten Strecken von Gassi-Runden aufgestellt werden. Sollten dort bereits welche stehen, könnten diese gegen größere ausgetauscht werden.

(tobi) Weitere Tütenspender für Hundekotbeutel soll es in Hilden zwar nicht geben, die Hildener Politik hat sich aber für eine andere Idee gewinnen lassen: Die Stadt soll prüfen, an welchen beliebten Gassi-Strecken ohne großen Aufwand zusätzliche Mülleimer aufgestellt werden können. Das haben die Mitglieder des Umweltausschusses einstimmig beschlossen.

Die FDP hatte in ihrem Ursprungsantrag weitere Spender für Hundkotbeutel gefordert, die Beutel sollten aus biologisch abbaubarem Kunststoff hergestellt worden sein. Doch mit beiden Punkten konnten sie die restlichen Politiker nicht überzeugen – und auch die Verwaltung zeigte sich skeptisch: „Düsseldorf hat den Ausbau der Spender gestoppt“, erklärte Baudezernent Peter Stuhlträger. Sie bringen einfach keine Verbesserung der Situation, hieß es. Diese Erfahrung habe man auch in Hilden gemacht. Und biologisch abbaubare Tüten seien nicht zu 100 Prozent abbaubar. Allerdings könnte diese Bezeichnung dazu führen, dass die Tüten in die Wildnis geschmissen werden. Das könne nicht das Ziel sein.