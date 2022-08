Vielfältiges Programm in Hilden : Der September steht im Zeichen der Kultur

Die Bremer Shakespeare-Company (hier ein Foto vom Shakespeare-Festival in Neuss) kommt nach Hilden. Foto: Christoph Krey

Hilden Theater, Ausstellungen und Lesungen – wer im September kulturell etwas erleben möchte, findet beim Programm des Kulturamtes bestimmt die eine oder andere Veranstaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spannende Ausstellungen, mitreißende Theatervorstellungen und unterhaltsame Konzerte – das Septemberprogramm des Hildener Kulturamtes kann sich sehen lassen. Ein Überblick.

Aktionstag 10. September, 10-14 Uhr: Stadt-Land-Spielt! Tage des Gesellschaftsspiels in der Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 3. An diesem Tag stehen Gesellschaftsspiele im Mittelpunkt. An unterschiedlichen Stationen können verschiedene Spiele ausprobiert werden. Zudem werden Rallyes mit anschließender Verlosung und Turniere stattfinden. Für alle Spiele stehen kompetente Spieleerklärer bereit. „Stadt-Land-Spielt!“ ist ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel.

Lesungen 9. September, 19.30 Uhr: Lesung „Mörderisches Kleeblatt“, vier Krimi-Ladys stellen sich und ihre Werke vor, Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3. Die vier Krimi-Autorinnen Brigitte Glaser, Nadine Buranaseda, Myriane Angelowski und Isabella Archan stellen sich vor, lesen und erzählen aus ihren Werken und über das Schreiben. Ein unterhaltsamer Krimiabend mit Spannung, Gänsehaut und jeder Menge Humor.

16. September, 19.30 Uhr: Vier Autorinnen lesen ihre Kurzkrimis zum Thema „Mörderische Freundschaft“ vor, Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3. Die vier preisgekrönten Autorinnen Gisa Klönne, Judith Merchant, Sabine Trinkaus und Jutta Wilbertz lesen ihre Kurzkrimis zum Thema „Mörderische Freundschaft“ vor, berichten über aktuelle Schreibprojekte und beantworten Fragen aus dem Publikum.

Konzerte 18. September, 16 Uhr: Platzkonzert des Sinfonischen Blasorchesters „SBH“ der Musikschule Hilden, Haus Horst, Horster Allee 12-22. Platzkonzerte mit dem Sinfonischen Blasorchester „SBH“ der Musikschule im Haus Horst haben eine langjährige Tradition. Unter der Leitung von Peter Scheerer greift das Orchester diese in diesem Jahr wieder auf und präsentiert ein Konzert mit Kompositionen für Blasorchester verschiedener Stilrichtungen. Das Konzert findet bei gutem Wetter auf der Bühne im Park von Haus Horst statt. Bei schlechtem Wetter wird eine Möglichkeit im Innenbereich der Hauses geschaffen.

24. September, Zeiten werden auf www.hilden.de/musikschule veröffentlicht: „Tasten-Plus-Konzerte“ der Musikschule mit Kammermusik an/mit Tasteninstrumenten, präsentiert von Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Fachbereichen, Musikschule im „Alten Helmholtz“/ Heinrich-Strangmeier-Saal, Gerresheimer Straße 20. Insbesondere für das Klavier, aber auch für andere Tasteninstrumente wie Keyboard und Akkordeon gibt es eine Vielzahl an Kompositionen und Arrangements für das gemeinsame Musizieren in verschiedensten Besetzungen. In den „Tasten-Plus-Konzerten“, die der Fachbereich Tasteninstrumente der Musikschule alle zwei Jahre initiiert, präsentieren sich deshalb auch Schülerinnen und Schüler aus nahezu allen Instrumentalbereichen sowie auch aus dem Gesangsbereich in Zusammensetzungen auf/mit mindestens einem Tasteninstrument. Das Publikum erwartet ein entsprechend vielseitiges Programm, hieß es.

Theater 24. September, 20 Uhr: „Coriolanus“ nach William Shakespeare, Stadthalle Hilden, Fritz-Gressard-Platz 1. Krieg kann er gut, Politik eher nicht und Demokratie schon gar nicht: Der römische Feldherr Caius Martius ist ein Kämpfer, ein Held, der Retter Roms. Fast im Alleingang schlägt er die feindlichen Volsker unter dem Feldherrn Aufidius in der Stadt Corioli. Zur Belohnung bekommt er den Beinamen Coriolanus verliehen und soll zum römischen Konsul ernannt werden. Allerdings bestehen die zuvor ernannten Volkstribunen darauf, dass er dafür öffentlich und demütig um seine Wahl bittet. Die Plebejer um ihre Stimmen bitten – für Coriolanus eine Zumutung! In diesem Römerdrama kämpft jeder nur für seine eigene Sache. Coriolanus ist ein Unsympath, arrogant und herrisch. Deshalb stehen Fragen nach der Bedeutung von demokratischen Strukturen und der Aufrichtigkeit im politischen Handeln im Zentrum der Inszenierung. Die zweisprachige Inszenierung der Bremer Shakespeare Company, in der deutschen und türkischen Sprache, funktioniert auch ohne Sprachkenntnisse.

Ausstellungen 25. September bis 6. November: „Transformation“, Ausstellung von Razeea Lindner, Ulrike Schröter und Thomas Virnich, Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64. Der Ausstellungstitel verrät schon viel über die Arbeiten von Razeea Lindner, Ulrike Schröter und Thomas Virnich, denn alle drei verwandeln auf vielfältige Weise Materialien collageartig zu etwas Neuem. Ursprüngliche Bedeutungen und Funktionen von Objekten erhalten eine andere Bestimmung. Bei Virnich, Lindner und Schröter entstehen Leer- und Denkräume, die nicht nur im übertragenen Sinne zeigen, dass man ab und an mal die Dinge auf den Kopf stellen sollte, um zu neuen Ansichten und vielleicht Einsichten zu gelangen.

Noch bis 9. Oktober: „Eingebrannt – die Geschichte über ein Foto, das jeder kennt: Das „Napalm-Mädchen“ von Nick Ut, Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a. Am 8. Juni 1972 entsteht ein Foto, das um die Welt geht und unser Bild vom Vietnamkrieg, ja von allen Kriegen verändert: Das Napalm-Mädchen von Nick Ut, einem Vietnamesen, der für die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) arbeitete. Es zeigt die schwer von Napalm verbrannte neunjährige Kim Phuc, die nackt aus ihrem umkämpften Dorf flieht. Seither steht dieses Pressefoto stellvertretend für die Gräuel, unter der besonders die Zivilbevölkerung in den modernen Kriegen leidet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums erzählt die Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum die Geschichte eines Fotos, das sich im wahrsten Sinne des Wortes in das kollektive Bildgedächtnis eingebrannt hat. Achtung: 15. September, 18.30 Uhr, Kuratorenführung mit Fotograf Michael Ebert durch die Ausstellung.

Noch bis 10. September: Jurierte Jahresausstellung Hildener Künstlerinnen und Künstler, städtische Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40.

62 Bewerbungen wurden für die diesjährige Jurierte Jahresausstellung Hildener Künstlerinnen und Künstler eingereicht. Ausgewählt wurden von der Fachjury 19 Arbeiten aus verschiedenen Genres.