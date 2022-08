Katholisches Bildungszentrum Haan : 43 frischgebackene Pflegekräfte feiern ihr Examen

Insgesamt 43 Gesundheits- und Krankenpfleger haben die Examensprüfungen abgelegt. Foto: KBZ Haan

Haan/Hilden Unter dem Motto „KBZ‘s Next Topnurses“ werden 43 examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger auf den Arbeitsmarkt entlassen. In der katholischen Kirche St. Mariä Empfängnis in Solingen nahmen die Fachkräfte ihre Abschlussurkunde entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf die ganz große Feier musste coronabedingt verzichtet werden, ein wenig feiern ließen sich die Auszubildenden aber trotzdem: 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis haben die Gesundheits- und Krankenpfleger auf sich genommen – drei Jahre voller neuer Eindrücke, spannender Praxiseinsätze, gemeinsamer Zeit, voller Höhen und manchmal auch Tiefen. In der vergangenen Woche konnten die Azubis bei ihren praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfungen noch einmal unter Beweis stellen, dass sie für den verantwortungsvollen Pflegeberuf bereit sind.

In der katholischen Kirche St. ­Mariä Empfängnis in Solingen überreichte Christoph van de Loo, stellvertretender Schulleiter, im Anschluss an den gemeinsamen Gottesdienst die vorläufigen Abschlusszeugnisse. Außerdem gab es eine gesegnete KBZ-Brosche, wie es früher in den Pflegeberufen üblich war. „Die Brosche als Schmuck überreicht man den Menschen, die einem wichtig sind“, sagt van de Loo. Dieses Zeichen der Wertschätzung wolle man im KBZ weitergeben. Neben der Geschäftsführung, der Schulleitung sowie den Lehrern waren auch die Pflegedirektoren aus den verschiedenen Ausbildungseinrichtungen anwesend. Die meisten von ihnen durften die frisch Examinierten in den letzten Jahren durch die Ausbildung begleiten.

Den praktischen Teil ihrer Ausbildung hatten die Kräfte unter anderem im St. Josef Krankenhaus Haan, im St. Josefs Krankenhaus Hilden, in der St. Lukas Klinik Solingen sowie im St. Martinus Krankenhaus in Langenfeld absolviert – und genau dort starten viele jetzt auch in ihre berufliche Zukunft. „Die Ausbildung in der Pflege ist sehr praxisorientiert und doch wird der Start spannend. Gestern war man noch Azubi, heute ist man plötzlich examinierte Pflegekraft und trägt viel mehr Verantwortung. Das ist ein Riesenschritt, den aber alle gut meistern werden – und allein gelassen wird ohnehin niemand, denn Pflege ist schließlich immer auch Teamwork“, erklärt van de Loo.

Aber nicht nur der Berufsstart wird aufregend, auch die vielen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Chance, sich in Bereichen wie der Endoskopie, Intensivstation oder Hygiene zu spezialisieren, machen die Pflege so attraktiv. Manche streben die Qualifizierung für eine Leitungsfunktion im Pflegebereich an, andere studieren später Pflegepädagogik und werden Lehrer: zum Beispiel am Katholischen Bildungszentrum Haan.

Wer sich für eine Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann interessiert, sollte sich zeitnah an das Katholische Bildungszentrum Haan wenden: www.kbz-haan.de.

(isf)