HILDEN : Einschulung ohne Geschwister

In einer mehrstündigen Konferenz haben sich am Mittwoch die Leiter der Hildener Grundschulen auf ein gemeinsames Konzept für die bevorstehende Einschulung geeinigt. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

HILDEN Die Einschulungen an den Hildener Grundschulen finden nur mit den Erstklässlern und ihren Eltern statt. Großeltern, Paten und auch Geschwisterkinder dürfen die i-Dötzchen an ihrem ersten Schultag in der kommenden Woche aufgrund der Corona-Pandemie nicht begleiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken