Hilden: Wahlprüfstein Verkehrswende : Stadtverwaltung hat den Auftrag für ein Mobilitätskonzept

Hilden Hilden ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen, hat ein dichtes Straßennetz. Aber es fehlt der Platz, die Angebote für Fußgänger und Radfahrer zu erweitern. An kreativen Lösungen wird gearbeitet.

Es gibt in Hilden sechs Regional- und eine Ortsbuslinie sowie zwei S-Bahnhöfe. Damit ist die Stadt gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die Stadt hat ein dichtes Straßennetz und zahlreiche Parkhäuser in der Innenstadt. An der Walder Straße und Ecke Benrather und Berliner Straße wurden Werte von 47 sowie 52,2 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter gemessen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel offensichtlich überschritten wird.

Problem: Es gibt in der fast fertig gebauten „kleinen Großstadt“ keine Raumreserven mehr, um ein großzügiges eigenes Radverkehrsnetz anzulegen. Das zeigen einige Fakten. Für einen „Einrichtungsradweg“ parallel zu einer Straße schreiben die geltenden Regelwerke eine Straßenraumbreite von insgesamt 21 Meter vor. Die Richrather Straße ist (in Höhe des Hauses Nr. 98) mit Gehweg-Parkstreifen, Fahrbahn-Parkstreifen-Gehweg aber nur 17,5 Meter breit: die Gerresheimer Straße Höhe Nr. 148) nur 16,6 Meter und die Hochdahler Straße (Höhe Nr. 104) nur 15,3 Meter. Deshalb hat die Stadt parallel zu den Hauptverkehrsachsen eigene Radverkehrsrouten durch Tempo-30-Zonen und Wohngebiete eingerichtet – und selbst Teile der Fußgängerzone für Radler freigegeben. Die Einrichtung von weiteren Fahrradstraßen (bislang ist die Hagelkreuzstraße die einzige Fahrradstraße) wird geprüft: aktuell die Schul-, Pungshausstraße, Am Strauch, der Zug Luisen-/Augusta-/Hagdorn-/Hummelsterstraße, der Straßenzug Am Jägersteig, Am Stadtwald, Schlichterweg sowie die Bismarckstraße.