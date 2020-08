Kommunalwahl Thema: Verkehrswende : „Gerechte Verteilung des Straßenraums“

Info

Wir lassen in unregelmäßigen Abständen Menschen zu Wort kommen, die exemplarisch für einen Großteil der Hildener Bevölkerung stehen. Diese sehr subjektive Sichtweise der Dinge ordnen wir ein, indem wir in einem Zusatztext objektiv auflisten, was Politik und Verwaltung für den Bereich unternommen haben. Wir planen, unter anderem die Themenblöcke Umwelt, Familie, Verkehr und Wirtschaft.