Haan: Vorschläge gesucht für Haaner „Hut ab“-Preis

Haan Das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ will zum zweiten Mal ehrenamtliches Engagement mit vielfachen „Chapeau bas“ belohnen.

„Alle Achtung!“ „Meinen Respekt!“ Das alles bedeutet „Chapeau!“ „Chapeau Bas“ oder „Hut ab!“ Mit der Verleihung des „Chapeau Bas“-Preises will das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ (WsH) seine Anerkennung für besondere Taten und außergewöhnliche Leistungen an Senioren honorieren. Die Verleihung soll am 20. Februar stattfinden. Kandidaten können noch bis zum 31. Januar vorgeschlagen werden.