Haan: Stadtrat gespalten über Straßenausbaubeiträge

Haan Die Diskussion über die Beteiligung von Anwohnern an Straßenausbaukosten läuft landesweit. Erste Vorstöße der WLH und der SPD werden im Stadtrat abgelehnt.

Sechs Wochen ist es her, seit der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen (BdSt NRW) die Volksinitiative „Straßenbaubeitrag abschaffen“ initiiert hat. Der Erfolg war enorm. Mittlerweile ist mit 140.000 Unterschriften mehr als das Doppelte der erforderlichen Unterstützer zusammengekommen. „Trotzdem müssen wir weiter Druck auf die Politik ausüben. Die Mehrheit im Landtag Nordrhein-Westfalen steht (noch) nicht auf unserer Seite“, teilte der Bund der Steuerzahler mit und kündigt eine Fortsetzung der Initiative Anfang Janur 2019 an.

Die Ausbaubeiträge nach dem Kommunal-Abgabengesetz sind auch bei den Haushaltsplan-Beratungen in Haan Thema gewesen. Die SPD-Fraktion beantragte, die Straßenausbaubeiträge für alle Maßnahmen, die ab dem Jahr 2018 begonnen wurden, bis auf weiteres auszusetzen. Und die WLH-Fraktion strebte an, dass zumindest die vor gut einem Jahr beschlossene Veränderung der Ausbaubeitragssatzung zurückgenommen und damit die frühere Regelung wieder in Kraft gesetzt würde.