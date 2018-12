Haan: Die Rasur mit dem Messer – ein Erlebnis

Haan In 40 Jahren Rasiererfahrung und 15 Jahren mit Vollbart hatte ich nie zuvor ein Messer am Hals.

Mehrfach vor dieser Rasur-Premiere hatte ich Bilder von Kindergeburtstags-Wettbewerben vor Augen: Da wurden pralle Luftballons eingeseift und mussten möglichst ohne Totalschaden „rasiert“ werden. Andere Kinder waren da immer geschickter als ich. Und als dann der erste Rasur-Versuch mit Vaters Rasierschaum am eigenen Kinn mehrere Pflaster nach sich zog, war bald ein Elektro-Rasierer angeschafft. 2003 kam dann ein Barttrimmer ins Haus, der zugleich für das immer übersichtlicher werdende Haupthaar eingesetzt werden konnte. Und jetzt also mein erstes Mal – beim Barbier.

Ammo Rizgar stellt klar: Ein Barbier kümmere sich nur um Bärte; er aber sei „Hairstylist“. Der Endzwanziger hat Anfang 2018 einen eigenen Salon in Haan eröffnet – „Die Schöne und das Biest“ an der Kaiserstraße 24. Mit gutem Auge, ruhiger Hand und zwölfjähriger Berufserfahrung wolle er aus Kundinnen die Schönheit herausarbeiten, bei seinen Kunden indes das Biest. Gut – mir geht’s dann doch einzig um das völlig neue Rasier-Erlebnis.

Der schwarze Frisierstuhl wird vor dem Spiegel zurechtgestellt, die Nackstütze so eingestellt, dass der Haar-Handwerker jede Partie gut erreichen kann. Ammo Rizgar trägt selbst Bart, hat seine schwarzen Haare glatt nach hinten gekämmt und zum Dutt geschlungen. Als erstes ist die Frage zur Bartlänge zu klären. Zwei Millimeter – die Rasur soll sich ja lohnen. Rizgar greift zum akkugetriebenen Bartschneider und trimmt die grauen Haare akkurat. Ganz nebenbei stellt er die Frage, ob ich schon mal heiße Ohren gehabt habe. Bisher nicht, sage ich und denke an das Gefühl nach der Rückkehr vom Spaziergang durch frostige Kälte. Oder, wenn die Eltern mich früher nach einem Schabernack ertappt hatten. Der Hairstylist meint aber das schonende Absengen von Flaum. Aber das wird mir erst klar, als ich im Spiegel neben meinem Kopf ein großes Wattestäbchen mit einer leicht züngelnden Äthanol-Flamme sehe. Es wird kurz ein wenig wärmer, es riecht nach verbranntem Haar. Der Friseur tupft die Ohrmuschel ab. Manche Kunden kämen nur wegen dieser Prozedur, berichtet er.

Durch das Berufspraktikum während der Schulzeit kam Ammo Rizgar zu seinem heutigen Beruf. Der damalige Schüler stellte sich so geschickt an, dass der Friseurmeister ihm gleich einen Ausbildungsvertrag gegeben habe. Zehn Jahre arbeitete Rizgar in Hilden, machte sich Anfang 2018 selbstständig. Viele Kunden im Haaner Salon kämen aus Hilden und Solingen, wo es noch ein zweites Geschäft gebe. Inzwischen habe er die Meisterschule abgeschlossen und erwarte in den nächsten Tagen die Prüfungsergebnisse. Zum neuen Jahr plant der Hairstylist, Mitarbeiter einzustellen.

Wie übt denn ein angehender Friseur die Messer-Rasur, frage ich. „Nicht an Luftballons“, sagt Ammo Rizgar. „Die Ballon-Oberfläche ist rund, die Klinge aber gerade. Das geht nicht.“ Er habe seinen eigenen Bart als Übungsobjekt genutzt. Und außerdem Freunde und Kollegen rasiert. Wichtig sei es, in Ruhe und mit Gefühl zu arbeiten.

Aus dem Spiegel schaut mir ein ganz anderes Gesicht entgegen als morgens im heimischen Badezimmer. So konturenscharf war der seit gut 15 Jahren sprießende Bart noch nie. Und die Haut oberhalb und unterm Kinn ist so glatt wie zuletzt wohl in der Grundschulzeit. Die Kollegen in der Redaktion schauen genau hin, finden, ich sähe zehn Jahre jünger aus. Das kann ich so nicht beurteilen. Aber ein Fazit dieser knappen halben Stunde ziehen: Bart und Gesichtshaut fühlen sich einfach gut an. Meine erste Rasur mit dem Messer war ein Erlebnis. Ein schönes.