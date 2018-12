Haan : Brandmeldung aus der Haaner Innenstadt

28 Einsatzkräfte rückten zur Kaiserstraße aus. Dort hatte vermutlich ein Defekt in einer Elektroanlage für Brandgeruch gesorgt. Foto: Feuerwehr Haan

Mit 28 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Freitagnachmittag auf die Kaiserstraße in Haan aus. Ein Brand war aber auch mit Hilfe einer Wärmebildkamera nicht zu finden.

Im ersten Obergeschoss eines gewerblich genutzten Gebäudes an der Kaiserstraße haben Mitarbeiter Freitag am späten Nachmittag Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr informiert. Um 17.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch die Kreisleitstelle in die Innenstadt alarmiert. Bei einer ersten Erkundung nahmen die Wehrleute ebenfalls Brandgeruch wahr. Ein Atemschutztrupp suchte anschließend das komplette Gebäude mit einer Wärmebildkamera ab. Die Ursache konnte allerdings nicht geklärt werden.