Haan: Alsenstraße – Anwohner siegen im Parkstreit

Auf der Alsenstraße in Haan wurden Knöllchen wegen halbhüftigen Parkens vergeben, das dort seit Jahrzehnten zugelassen ist. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Stadt hat angekündigt, das halbhüftige Parken „wieder“ einzuführen. Unklar bleibt die bisherige Regel.

Auch Magnus Schauf ist einer derjenigen, die einen Strafzettel an der Windschutzscheibe stecken hatten. Doch er ist nicht gewillt, das einfach so hinzunehmen: „Meine Familie ist vor 23 Jahren in die Alsenstraße gezogen“, berichtete er unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion.