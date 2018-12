Haan: Maskierter Mann überfällt Spielhalle in Haan

An Heiligabend hat ein Maskierter die Spielhalle an der Bahnhofstraße überfallen. Foto: dpa

Haan Unbekannter raubt die Spielhalle an der Bahnhofstraße in Haan aus. Täter flüchtet zu Fuß.

(RP) Wer hat etwas gesehen und kann helfen? Ein bislang unbekanner Mann hat in der Nacht auf Heiligabend die Spielhalle an der Bahnhofstraße überfallen. Der Täter betrat am Montag, 24. Dezember, gegen 1.25 Uhr das Gebäude. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war maskiert und ging direkt auf die Mitarbeiterin im Thekenbereich zu. Er forderte sie auf, ihm das Geld zu übergeben. Die eingeschüchterte Frau händigte dem Unbekannten daraufhin das Bargeld aus, hieß es weiter. Mit seiner Beute verließ der Maskierte anschließend die Spielhalle und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Mitarbeiterin beschreibt den Mann wie folgt: Etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Der Täter trug dunkle Kleidung und eine Sturmhaube. Der Maskierte führte darüber hinaus einen Regenschirm mit sich. Laut Polizei sprach der Täter mit osteuropäischem Akzent.