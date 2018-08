Unfall Pedelec Haan

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem Sonntagnachmittag eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin in Gruiten schwer verletzt wurde.

Schwere Verletzungen erlitt eine 58-jährige Frau am Sonntag bei einem Unfall an der Ecke Düsselberger/Leichtmetallstraße in Gruiten. Weil der Hergang unklar ist, hofft die Polizei jetzt auf Unfallzeugen, die um Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480 gebeten werden. Wie die Polizei berichtete, fanden Zeugen fanden die Frau auf der Straße liegend. Die Helfer kümmerten sich umgehend um die augenscheinlich schwer verletzte Frau und informierten die Rettung. Die 58-Jährige wurde noch vor Ort von einem Notarzt betreut und dann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär behandelt werden muss. Die Polizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus. Bislang konnte die Verletzte keine Angaben zum Unfallhergang machen.