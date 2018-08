Haan Säureanschlag : Säure-Anschlag auf Manager: Ermittler schließen die Akten

Haan ) Der Anschlag auf Bernhard Günther liegt fast fünf Monate zurück. Am 4. März lauerten zwei jüngere Männer dem Innogy-Finanzvorstand nach dem Joggen in der Nähe seiner Wohnung in Haan auf, drückten ihn auf den Boden und schütteten ihm Säure ins Gesichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er überlebte – schwer verletzt.

Sein Sehrvermögen sei intakt, sagte er dem „Handelsblatt“. Es ist das einzige Interview, das er nach dem Vorfall gegeben hat. Alles in allem habe er wohl „noch Glück im Unglück“ gehabt. Wer oder was hinter dem Angriff auf ihn stecken könne, dazu habe er eine Theorie: „Die will ich aber für mich behalten.“

Bernhard Günther sei „sehr ausführlich“ vernommen worden, sagt die zuständige Wuppertaler Staatsanwältin Dorothea Tumeltshammer: „Wir sind ganz viele Theorien durchgegangen. Es ist aber nur bei Theorien geblieben.“ Die Düsseldorfer Mordkommisson „Säure“ sei sehr vielen Spuren nachgegangen, versichert Tumeltshammer: „Wir haben auch sehr viel Bildmaterial ausgewertet – ohne Ergebnis.“ Die Ermittler hatten gehofft, über die Video-Überwachung von Banken, Tankstellen, Geschäften oder privaten Häusern den Tätern möglicherweise auf die Spur zu kommen.

Der vorläufige Abschluss der Ermittlungen stehe unmittelbar bevor, sagt die Staatsanwältin. Der Fall kommt zu den Akten, werde in regelmäßigen Abständen aber wieder vorgenommen und geprüft – etwa darauf, ob es neue Ermittlungsansätze gebe. Eine Belohnung auszusetzen, sei aus Sicht der Ermittlungsbehörden in diesem Fall nicht angebracht gewesen.