Unfall in Langenfeld: Frau stürzt mit Pedelec in einen Bach

Unfall in Langenfeld : Monheimerin stürzt mit Pedelec in Bach

Langenfeld Am Montag ist eine 54-Jährige in Langenfeld mit ihrem Pedelec verunglückt. Die Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen halfen der Polizei bei der Klärung des Unfallhergangs.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 14.10 Uhr auf der Lindberghstraße. Eine 54-jährige Monheimerin fuhr mit ihrem Pedelec vermutlich auf dem dortigen Radweg von der Langforter Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Am Ende des Fahrradwegs wollte sie laut Polizei wohl auf den Gehweg wechseln, dabei geriet sie auf einen Trampelpfad, der bergab in einen Bach führte.

Durch hinzugerufene Mitarbeiter der gegenüberliegenden Feuerwehrwache wurden die Monheimerin und ihr Pedelec aus dem Bach geholt. Durch den Sturz wurde die Fahrerin schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort wurde kein Helm gefunden, so die Polizei.

Für den Unfallhergang gibt es zunächst keinerlei Zeugen. Die Frau konnte noch nicht zu dem Sachverhalt befragt werden. Die Polizei bat deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung - mit Erfolg. Nach Veröffentlichungen in den Medien hätten sich erste Unfallzeugen gemeldet. Diese bestätigten, dass die Pedelec-Fahrerin von allein verunglückt sei. Es sei niemand sonst am Unfall beteiligt gewesen. Wahrscheinlich habe sie die Kontrolle verloren, als sie von der Straße auf den Gehweg fuhr.

Die gute Nachricht: Offensichtlich verletzte sich die 54-Jährige weniger schwer als zunächst angenommen. Sie werde das Krankenhaus wahrscheinlich schon in wenigen Tagen wieder verlassen können.

Die Polizei bedankte sich bei Medien und Zeugen für die schnelle und erfolgreiche Unterstützung zur Klärung des Unfalls.

(togr)