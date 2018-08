Haaner baut Blitzer-Attrappe in den Vorgarten

Haaner baut Blitzer-Attrappe in Vorgarten

Haan Anwohner, die in Straßennähe leben, fühlen sich oft durch den Lärm von einem schnell vorbeifahrenden Auto belästigt und wünschen sich schärfere Kontrollen. In Haan hat jetzt einer eine Blitzer-Attrappe aufgestellt.

Das mit der abschreckenden Wirkung hat zumindest schon einmal funktioniert: Gleich mehrere Mitglieder eines Haaner Internetforums haben in den vergangenen Tagen berichtet, wie sie einer Blitzer-Attrappe auf den Leim gegangen sind.

Der aus der Distanz täuschend echt aussehende Nachbau einer Geschwindigkeits-Messanlage steht in einem privaten Vorgarten an der Gruitener Straße. Und er hat dort ganz offensichtlich schon seine Wirkung erzielt, wie eine Autofahrerin beschreibt: „Auch ich bin drauf reingefallen und habe gebremst. War aber eh nur mit 55 unterwegs”, betont sie.

Gerade Anwohner, die in Straßennähe leben, fühlen sich oft durch den Lärm von einem schnell vorbeifahrenden Auto belästigt und wünschen sich schärfere Kontrollen, damit die Raser gestoppt werden. Um die Temposünder abzuschrecken, verfallen manche auf die Idee, eine Blitzer-Attrappe aufzustellen. Wer zu so einem Mittel greift, hat in der Regel schon manches andere erfolglos versucht – etwa bei den Behörden um Tempokontrollen gebeten. Die Attrappe ist oft das Mittel der letzten Wahl. Doch ist sie auch tatsächlich erlaubt?