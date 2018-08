Tierklinik Neandertal baut Angebot aus

Haan Vor sechs Jahren siedelte sich das Krankenhaus für Kleintiere in Haan an. Seitdem ist die Zahl der Patienten jedes Jahr um mehr als zehn Prozent gestiegen.

Wenn es ihren besten Freunden schlecht geht, steuern viele Halter von Hunden und Katzen die Tierklinik Neandertal an. Dort gibt es einen 24-Stunden-Notdienst, auch am Wochenende und an Feiertagen. Ärzte und Mitarbeiter sind kompetent. Und das medizinische Equipment ist ebenso gut wie im Humanbereich. Bei Facebook geben die Kunden (308 Bewertungen) dem Krankenhaus für Kleintiere 4,2 von fünf Sternen. Die Zahl der Patienten hat sich in den vergangenen acht Jahren auf annähernd 30.000 nahezu verdoppelt. Sie kommen aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern. Die Klinik arbeitet mit 200 überweisenden Tierärzten zusammen.Deshalb nehmen die Klinikleiter Dr. Peter Engelhardt und Dr. Marcus Hess jetzt einen sechsstelligen Betrag in die Hand und bauen die Tierklinik Neandertal aus. Vor sechs Jahren war sie von Erkrath nach Haan umgezogen in ein modernes Gebäude an der Landstraße 51. Es liegt verkehrsgünstig ganz nah an der A-46-Anschlussstelle Haan-Ost.