Haan Der Haaner Sommer bietet ein Turnier der etwas anderen Art. Die Spieler tragen große, aufblasbare Airbags und treten in Vierer-Teams gegeneinander an. Mindestalter: 16 Jahre.

Am Samstag traten fünf Mannschaften im Haaner Bubble-Ball Turnier beim Haaner Sommer gegeneinander an. Das Besondere – die Spieler befanden sich in aufgeblasenen Plastikbällen, die wie ein Rucksack am Rücken befestigt wurden. Jeweils vier Spieler standen sich pro Runde gegenüber und zeigten ihr Können auf dem Strand im Haaner Häusermeer.