Haan In drei Disziplinen traten die Teilnehmer beim Haaner Sommer auf dem Neuen Markt gegeneinander an.

Die Teams bei der 2. Haaner Grillmeisterschaft legten sich gestern mächtig ins Zeug. In drei Disziplinen mussten sie an ihren Grillständen rund um den Brunnen auf dem Neuen Markt ihre Fähigkeiten beweisen: Neben der Kinderwurst galt es, das „perfekte Steak“ sowie ein eigenes Gericht, ob Fisch, Fleisch oder Gemüse, auf den Teller zu zaubern. „Wir fangen zwei Monate vorher an, uns zu überlegen, was wir machen“, erklärte Olaf Discher, während er den zweiten Gang, das Roastbeef mit pochiertem Ei, vorbereitete. Gemeinsam mit seinem Bekannten Sergei Biberdorf bildete er das Team „BBQ Rooster“, das den Titel vom Vorjahr zu verteidigen hatte. Konkurrenten bei diesem Vorhaben waren die Grillmeister des DRK und erstmals das Duo vom Restaurant „Schmackhaft“. Von ihm gab es auch gleich eine Kampfansage: „Wir wollen die Männerdomäne aufmischen“, bekräftigte Inhaberin Stella Kempen, die sich mit „Kräuterfee“ Sabrina Clausen am Vormittag ans Werk machte. Einmal pro Woche grillen die Beiden auch für die Gäste des Restaurants.