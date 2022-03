Haan : „Stadtbank 2“ besteht Test beim Probesitzen

Haan Nach dem Flop des Vorgängers hat die Stadt ein neues Modell aufgestellt, das gemeinsam mit dem Seniorenbeirat auf den Weg gebracht worden war.

Seit einigen Tagen schmückt sie die Fußgängerzone direkt gegenüber von Tchibo und soll den Haanern schon einmal das künftige Sitzgefühl in weiten Teilen der Stadt vermitteln. „25 Bänke von diesem Modell wollen wir über die City verteilt im Zuge des neuen Innenstadtkonzepts aufstellen“, kündigte die Technische Beigeordnete Christine Petra Schacht beim „Probesitzen“ am Donnerstagmorgen an. Dabei warf sie auch noch einmal einen kurzen Blick zurück – denn ein erster Prototyp für eine solche Stadtbank war im vergangenen Jahr in weiten Teilen der Bevölkerung durchgefallen, und das nicht nur wegen mangelndem Sitzkomfort.