Quartiersplätze in Düsseldorf : Aufwertung der Fußgängerzone 

In der Fußgängerzone am Matthiaskirchweg in Lichtenbroich soll die Aufenthalsqualität verbessert werden. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Am Matthiaskirchweg in Lichtenbroich sollen zusätzliche Bänke aufgestellt werden. Wasserzerstäuber sollen dort für ein besseres Klima sorgen.

Die Bezirksvertretung 6 setzt sich schon seit Längerem für eine Aufwertung der Fußgängerzone am Matthiaskirchweg ein. Vor einem Jahr ist das Gremium einstimmig einem Antrag der SPD gefolgt, mit dem die Verwaltung gebeten wird, den Platz mit Bänken, Bäumen und Spielgeräten auszustatten und eine Wasserzerstäubungsanlage, einen sogenannten Brumisateur, zu installieren. „Niemand möchte sich hier aufhalten. Die Sonne brennt, gerade in der heißen Jahreszeit, auf diesen Platz“, sagt Antragstellerin Monika Growe.

Die Verwaltung hat sich nun zu diesen Wünschen geäußert und mitgeteilt, dass „Bänke, vorbehaltlich dann verfügbarer Haushaltsmittel, im Jahr 2023 beschafft und aufgestellt werden“ können. Eine frühere Aufstellung sei nur möglich, wenn die Bezirksvertretung dafür eigene Mittel einsetzt. Benötigt werden 4000 Euro pro Sitzbank. Spielgeräte möchte die Verwaltung „aufgrund der Anforderungen an die Verkehrssicherheit“ in der Fußgängerzone nicht aufstellen, zumal sich in der Umgebung drei Kinderspielplätze befänden. Auch die Kosten für die Errichtung und das Betreiben eines Brumisateurs müsste von der Bezirksvertretung dauerhaft finanziert werden. „Darüber hinaus bedarf es für den Einsatz von Brumisateuren ein gesamtstädtisches Konzept“, so die Verwaltung. Sie gibt auch zu bedenken, dass für die Errichtung von Brumisateuren bisher nicht das erforderliche Fachpersonal vorhanden sei. Grundsätzlich werden aber Wasserzerstäuber, ebenso wie Brunnenanlagen und Wasserwände, als sinnvolle Instrumente angesehen, um zur deutlich wahrnehmbaren Abkühlung von hitzebelasteten Flächen beizutragen.