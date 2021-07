Haan : Stadtkasse trägt die Kosten für Container

Haan Politik und Verwaltung haben vereinbart, dass die Stadt alle hochwasserbedingten Entsorgungskosten von Sperrmüll und Bauschutt trägt. Dies gilt auch, wenn Betroffene die Container zunächst privat organisiert haben.

Die Stadtverwaltung hat eine Mailadresse hochwasserhilfen@stadt-haan.de eingerichtet, an die sich Betroffene wenden können, die Unterstützung benötigen bei:

Unterbringung in einer Ersatzwohnung , wenn die eigene Unterkunft unbewohnbar ist (Tel. 02129/911-441 oder -444).

Bitte möglichst bereits in der Betreffzeile das Schlagwort (z.B. Sperrmüll) angeben, damit die Mail schnellstmöglich weitergeleitet werden kann. In Klammern angegeben ist auch jeweils ein telefonischer Kontakt zu einer Ansprechperson der Stadtverwaltung bzw. den Stadtwerken, wenn man lieber telefonieren möchten.

BRW (Zuständigkeit z.B. für verstopfte Fließgewässer und Kanäle, Fremdstoffe in Fließgewässern und Kanälen, z.B. Farbeimer, Gefahrgut: Tel. 02104/69130)

Termin am Samstag : Sonderabfuhr für Sperrmüll

Die Stadt-Sparkasse Haan bietet den Hochwassergeschädigten eine Sofortkredithilfe an. „Viele Menschen aus der Region sind betroffen und benötigen finanzielle Mittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden, Reparaturen oder zur Neuanschaffung von Elektrogeräten und Mobiliar. Hierbei bieten wir unsere Unterstützung an“, betont Vorstandsvorsitzender Udo Vierdag. So können vergünstigte Sofortkredithilfen bis zu 40.000 Euro schnell und unbürokratisch für maximal zehn Jahre beantragt werden. Das Angebot richtet sich an Privat- und Gewerbekunden sowie Fremdkunden. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter „stadt-sparkasse-haan.de“. Termine für eine Beratung und Beantragung der Sofortkredithilfe können unter 02129 575-0 vereinbart werden.