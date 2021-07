Termin am Samstag : Sonderabfuhr für Sperrmüll

Die Stadt legt eine Sonderabfuhr ein. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Ratingen Straßen, die besonders vom Starkregen betroffen waren, werden angefahren. Der Müll muss bis Samstagmorgen um 6 Uhr am Straßenrand stehen.

(RP) Einen kurzfristigen Sonderabfuhrtermin für Sperrmüll bietet das Amt für Kommunale Dienste am heutigen Samstag, 17. Juli, an. Angefahren werden Straßen, die besonders stark von Überflutungen durch den Starkregen am Mittwoch betroffen waren.

Es handelt sich dabei um folgende Straßen: Dechenstaße, Am Seeufer, Dümpelstraße, Felderhof (alle Ratingen-West), Sohlstättenstraße, Kleine Dörnen, Große Dörnen, Angermunder Weg (alle Tiefenbroich) sowie die Neanderstraße (Ratingen-Süd). Die Anwohner können bei diesem Sondertermin ausnahmsweise auch Restmüll aus überfluteten Kellern und Garagen, in feste Säcke verpackt, an den Straßenrand stellen. Sperr- und Restmüll müssen bis Samstagfrüh 6 Uhr zur Abfuhr bereitstehen.

Bei dem extremen Starkregen am Mittwoch sind auch in Ratingen Bachläufe über die Ufer getreten und haben teils große Schäden verursacht. In den genannten Straßen, die alle nahe am Schwarzbach beziehungsweise an der Anger liegen, sind an diesem Tag besonders viele Keller und Garagen vollgelaufen.

Natürlich waren auch Häuser an anderen Orten in der Stadt betroffen. „Sollten sich weitere Häufungen in bestimmten Gebieten ergeben, werden wir gegebenenfalls einen weiteren Sondertermin anbieten“, sagt Michaela Maurer, Leiterin des Amtes für Kommunale Dienste.