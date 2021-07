Dramatischer Unwettereinsatz : Feuerwehr Haan rettet 26 Menschen aus den Fluten

Gruiten-Dorf war ein Einsatzschwerpunkt während des Unwetters. Foto: Feuerwehr Haan

Die Haaner Feuerwehr befreit Kinder und Erwachsene aus einem mitgerissenen Fahrzeug auf der Flurstraße. Auf der Ittertalstraße stürzt ein Baum auf ein Auto mit drei Insassen. Insgesamt 171 Einsätze meldet die Feuerwehr.

Dramatischer als bislang bekannt verlief der Unwettereinsatz der Feuerwehr Haan. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte 26 Menschen aus Häusern und Autos retten. Sie waren eingeschlossen. Aus einem Auto auf der Flurstraße befreiten die Feuerwehrleute zwei Kinder und zwei Erwachsene – alle unverletzt. Sie waren zuvor von den Fluten mitgerissen worden.

„Die Feuerwehr Haan wurde innerhalb der letzten 46 Stunden zu 171 Einsätzen innerhalb des Haaner Stadtgebietes alarmiert“, erklärt Stefan Longerich von der Feuerwehr am Freitag. „Bei 160 Einsätzen, wurden unsere Einsatzkräfte tätig, um Wasser zu pumpen oder Gebäude vor Wassereintritt zu schützen. Bei sieben Einsätzen war es notwendig, Bäume von Straßen zu beseitigen, und bei vier Einsätzen musste weitere Hilfeleistung durchgeführt werden.“

Zu einem weiteren dramatischen Einsatz kam es laut Stefan Longerich im Bereich der Ittertalstraße. Dort war ein Baum auf ein Auto mit drei Insassen gestürzt. „Glücklicherweise konnten die Insassen unbeschadet aus dem Pkw gerettet werden“, erklärt der Feuerwehrsprecher. Noch während die Retter die Menschen aus ihrer Notlage befreiten, stürzten in unmittelbarer Nähe der Rettungkräfte weitere Bäume auf die Straße. Nachdem die Menschen aus ihrem Auto befreit waren, zogen sich die Feuerwehrleute umgehend zurück, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Der Haaner Bauhof hat die umgestürzten Bäume gleich am Donnerstag entfernt.

In Gruiten-Dorf hatten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls eine Menge zu tun. Dort war die Düssel übergetreten und hatte weite Teile des Ortsteils überflutet. Das Wasser stand etwa einen Meter hoch.Ein Straßenzug musste evakuiert werden. „Hierbei wurden ebenfalls sechs Personen durch die Feuerwehr gerettet“, berichtet Stefan Longerich. Die Feuerwehr unterstützte die Anwohner bei den Aufräumarbeiten am Donnerstag mit leistungsstarken Pumpen, so dass zeitweise mehrere 1000 Liter Wasser pro Minute wieder zurück in die Düssel geleitet werden konnte.

„Auch Bauteile der Infrastruktur hielten den Wassermassen nicht stand, so dass immer wieder Trafohäuser vor Wassereintritten geschützt werden mussten. In Gruiten kam es während Pumparbeiten zu einem Kurschluss in einem Trafohaus, in dessen Folge dieses anfing zu brennen“, berichtet der Sprecher weiter. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. An der Grenzstraße ist eine Zufahrtsbrücke teilweise eingestürzt.

Die Feuerwehr Haan war während des Unwettereinsatzes mit allen drei Löschzügen, sowie der hauptamtlichen Wache mit insgesamt 13 Fahrzeugen im Einsatz.