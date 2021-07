Nach den Überschwemmungen : Stadt Haan richtet Sozialfonds für Hochwasser-Opfer ein

Haan Vertreter von CDU, GAL, SPD und WLH haben am Sonntag per Dringlichkeitsentscheidung einen Sozialfonds für die Betroffenen der Überflutung auf den Weg gebracht. Es wird eine zentrale Kontaktnummer geben.

Am Sonntag haben Vertreter von CDU , GAL, SPD und WLH verabredet, einen Sozialfonds per Dringlichkeitsentscheidung für die Betroffenen der Flut auf den Weg zu bringen. Aus dem Sozialfonds sollen unter anderem alle Container für die Entsorgung der zerstörten Einrichtungen und für Bauschutt bezahlt werden, erläutert WLH-Fraktionsvorsitzende Meike Lukat. Menschen ohne Versicherung, die plötzlich vor dem Nichts stehen, soll sehr unbürokratisch geholfen werden.

Unterstützung Das Rote Kreuz Haan-Gruiten kümmert sich um die Flutopfer in Gruiten-Dorf. Dort sind viele Häuser und deren Bewohner entlang der Düssel besonders schlimm von der Flut getroffen worden. DRK-Helfer gehen durch die Straßen, sprechen Flutopfer an und bieten Hilfe an. Mit eigenem Material, Unterstützung durch ansässige Firmen und Hilfe des DRK-Ortsverein Erkrath könne man einen kleinen Beitrag sofort leisten und so ein bisschen Leid lindern, berichten die Helfer: „Folgende Dinge werden aktuell dringend benötigen: fünf Waschmaschinen, fünf Wäschetrockner, so viele Kabeltrommeln, wie wir kriegen können sowie mehrere Baustromverteiler. Wer etwas davon spenden kann und möchte, schreibt uns am allerbesten hier bei Facebook oder unter benedikt.dierdorf@drk-gruiten.de.