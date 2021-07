Unwetter in Hilden und Haan : Deshalb konnte die Itter überlaufen

Hilden Das letzte Itter-Hochwasser hat es in Hilden vor 60 Jahren gegeben. Warum konnte die Itter dann plötzlich am späten Mittwochabend überlaufen?

Die Itter hat Teile der Hildener Innenstadt überflutet. Das ist das letzte Mal 1961 geschehen. In der Region sind am Mittwoch innerhalb von neun Stunden über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, so Christoph Nietfeld, Fachgebietsleiter Gewässer beim Bergisch-Rheinischen Wasserverband mit Sitz in Haan: „Das war ein Ereignis deutlich über 100 Jahre Wiederkehr.“ Nach diesem Wert ist der Hochwasserschutz ausgelegt. Und deshalb lief die Itter über.