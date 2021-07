Kehrt jetzt Stufe 1 zurück? : Inzidenz im Kreis Mettmann reißt kritische Marke

Kreis Mettmann Ab einer stabilen Inzidenz über 10 gilt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt wieder Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung. Am Freitag reißt der Kreis Mettmann diesen Wert erstmals.

„Ab jetzt wird gezählt“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Wenn der Wert an acht aufeinander folgenden Tagen über 10 liegt, tritt Stufe 1 am übernächsten Tag in Kraft. Sollte die Inzidenz im Kreis nicht mehr sinken, wäre das am Sonntag, 25. Juli, der Fall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Freitag 66 Infizierte erfasst, zehn mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 16 (+2, 1 neu infiziert, 0 genesen), in Haan 0 (unverändert), in Heiligenhaus 9 (+4, 1 neu, 1 genesen), in Hilden 10 (-1, 0 neu, 2 genesen), in Langenfeld 5 (+2, 2 neu, 0 genesen), in Mettmann 2 (unverändert), in Monheim 8 (+3, 3 neu, 1 genesen), in Ratingen 10 (unverändert), in Velbert 6 (+/-0, 1 neu, 2 genesen) und in Wülfrath 0 (unverändert). Einige Zahlen weisen Unstimmigkeiten auf, die laut Kreis an einer Softwareumstellung liegen. Für Freitag meldet das Gesundheitsamt insgesamt 8 Neuinfektionen.