Straßenzustand : CDU fordert Straßenmarkierungen ein

Schlechte Fahrbahnmarkierung auf der Bahnhofstraße in Haan. Tagsüber schon schlecht zu sehen, geben die Linien im Dunkeln so gut wie keine Orientierungshilfe mehr. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Stadtverband der Christdemokraten hat eine entsprechende Anfrage beim Landesbetrieb gestellt.

Die Anfrage hat eine lange Vorgeschichte: Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die CDU Haan den Landesbetrieb Straßenbau (Straßen.NRW) nach eigener Aussage zum Thema Straßenmarkierungen in Haan angeschrieben.

„Bis heute haben wir leider noch keine Antwort erhalten“, teilte Stadtverbands-Chef Wolfram Lohmar jetzt in einer Presseerklärung mit. Der CDU-Stadtverband Haan fordere daher den Landesbetrieb jetzt erneut auf, „seiner Verpflichtung zur Fahrbahnmarkierung in unserer Stadt nachzukommen“, betont Lohmar darin mit Nachdruck.

Rückblende: In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten erklärte die Stadtverwaltung der CDU zufolge, dass Straßen NRW für die Markierungsarbeiten zum Beispiel auf der Bahnhofstraße und am Kreisverkehr Ohligser Straße zuständig sei. Bei einem Vor-Ort Termin am Kreisverkehr Ohligser Straße hatte sich der CDU Stadtverband Haan daraufhin ein Bild von der Situation gemacht.