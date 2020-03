Nach Feuer in Haan : Haaner frisiert übergangsweise im Lastwagen

Nach Feuer in Haan

Der Haaner Friseurmeister José Luis Rodriguez ist glücklich – trotz seines großen Unglücks. Vor seinem Friseursalon „Haarchitektur“ am Windhövel, direkt neben dem Schillerpark und gegenüber von Woolworth, steht jetzt seit dem Wochenende ein Friseurmobil.

Der Spezial-Lkw mit vier Arbeitsplätzen ist tatsächlich ein fahrbarer Friseursalon. „Friseurmobil“ steht in Riesenlettern draußen auf dem Lkw. Aus Titisee im Schwarzwald kommt der Lkw. José Rodriguez hat den fahrbaren Friseursalon im Internet gefunden. Zunächst vier Wochen lang soll es in Haan bleiben.

„José“ – wie ihn alle seine Kunden nennen – hat wirklich Schlimmes durchgemacht. In seinen Friseursalon waren laut Zeugenaussagen Jugendliche in der Nacht zu Rosenmontag eingebrochen. Das vergleichsweise Wenige, das sie mitnehmen konnten, hatte die Diebe offenbar derart frustriert, dass sie im Keller des Salons ein Feuer legten. Das wurde jedoch zum Glück frühzeitig von Hausbewohnern bemerkt. Durch den unangenehmen Brandgeruch waren sie aufmerksam geworden, haben die Feuerwehr gerufen. Schlimmeres konnte verhindert werden. Trotzdem ist der Friseursalon bis heute nicht betretbar, denn der Brandherd im Keller ist direkt mit dem darüber liegenden Salon verbunden. „Der Brandgeruch ist gesundheitsgefährlich“, sagt José.

Die lange Zeit der umfangreichen Renovierungsarbeiten wollte der „Herzblut“-Friseur nicht hinnehmen. Mit Sondergenehmigung der Stadt Haan steht also nun das Friseurmobil vor seinem Salon. Auch seine Versicherung war mit dieser Regelung einverstanden, sagt José. Sogar schon am Montagmorgen öffnete er erstmals seine Mobileingangstür.

Pflegeschüler wachsen in Aufgabe hinein

Führungsprojekt der Kplus-Gruppe : Pflegeschüler wachsen in Aufgabe hinein

In der Alten Pumpstation Haan werden jetzt „WasserWerke“ ausgestellt

Ausstellung : In der Alten Pumpstation Haan werden jetzt „WasserWerke“ ausgestellt

Drinnen im Lastwagen sieht es aus wie in einem eleganten Friseursalon. Alles Notwendige ist auf 17 Quadratmetern vorhanden. An vier Plätzen – dazu gibt es auch ein Rückwärtswaschbecken – können José und seine Mitarbeiter arbeiten. Eine kleine Verkaufstheke, Handtuch- und Verkaufsschränke sowie eine Mixecke fehlen so wenig wie Climazon und Haube. Zwei Fenster sorgen für Tageslicht. Sogar leise Musik ertönt. Und Kaffee kann auch serviert werden. Heizung und Klimaanlage gibt es selbstverständlich.