Strahlentherapie : Haaner Professor forscht an Brustkrebstherapie ohne Hormone

Das Team der Strahlentherapie an der Uni Düsseldorf um Edwin Bölke hat einen Preis erhalten: Die Ärzte zeigten, dass bei Brustkrebs im frühen Stadium eine Operation mit Strahlenbehandlung genauso wirksam sein könnte wie eine OP mit hormoneller Behandlung.

Eines steht für Edwin Bölke fest: Alles funktioniert besser im Team. „Interdisziplinäres Arbeiten ist der Schlüssel. Wenn wir uns austauschen und mit anderen Spezialisten sprechen und zusammenarbeiten, finden wir die beste Lösung.“ Immer besser zu werden und die bestmögliche Lösung zu finden, genau so versteht er seine Arbeit: „Wir haben die Aufgabe, unser Fach voranzubringen. Und das kann man nur im Team schaffen.“ Der Professor für Strahlentherapie an der Klinik für Strahlenheilkunde und Radioonkologieam am Universitätsklinikum Düsseldorf und CDU-Ratsherr in Haan hat mit seiner Arbeitsgruppe einen Preis für die Arbeit „Ganzbrustbestrahlung versus endokrine Therapie beim frühen Mammakarzinom“ gewonnen.

So wird nicht nur die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie verschoben, auch die großen Kongresse in den auf diesem Gebiet führenden Ländern USA und Kanada fallen erst einmal aus. „Das ist wirklich sehr schade“, bedauert Edwin Bölke, „der Austausch mit den anderen Spezialisten dort ist extrem wichtig und bringt uns immer stark voran.“ Doch auch das eigene Team sei mit Spezialisten besetzt und mittlerweile für Arbeiten rund um das Thema Brustkrebs bekannt. So ist Professor Wilfried Budach in der Leitlinienkommission für Brustkrebs, Privatdozentin Christiane Matuschek versucht derzeit mit 80 weiteren Zentren in Deutschland, über die deutsche Krebshilfe eine große Brustkrebsstudie über die Rolle der Stahlentherapie vor einer Operation zu starten.