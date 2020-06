Gesundheit in Viersen : LVR-Klinik in Süchteln testet alle Patienten auf Corona

Viersen Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen kehrt zum Normalbetrieb zurück. Allerdings gibt es einige Änderungen: Zur Sicherheit werden alle Patienten vor der Aufnahme auf eine Corona-Infektion getestet. Notaufnahmen werden isoliert, bis ein Ergebnis vorliegt. Auch für Besucher gibt es Regeln.

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen ist weitestgehend zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Ambulanzbetrieb und Spezialsprechstunden sind wieder geöffnet, auch alle operativen Eingriffe werden wieder durchgeführt. Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeitenden stehe dabei natürlich an erster Stelle, erklärte Jochen Neßer, Ärztlicher Direktor des Kompetenzzentrums. Die etablierten hohen Hygienestandards habe man der Corona-Pandemie angepasst. Das heißt: Vor der stationären Aufnahme werden alle Patienten nicht nur auf multiresistente Krankenhauskeime getestet, sondern auch auf Sars-CoV-2. Bei nicht planbaren Notaufnahmen werden diese Patienten so lange isoliert, bis ein negatives Abstrichergebnis vorliegt.

Höchste Sicherheit gelte auch im Bereich der Nachbehandlung nach einer Operation, so Neßler. Vor einer Verlegung in eine Rehaklinik werde rneut auf eine Corona-Infektion getestet. Wenn es erforderlich sei, stehe statt einer auswärtigen Reha-Behandlung auch das Krankengymnastik-Team der LVR-Klinik für die ambulante Nachsorge bereit.

Auch Patientenbesuche sind wieder möglich – allerdings mit Einschränkungen. So dürfen pro Tag höchstens zwei Besucher für jeweils maximal eine Stunde in die Klinik. Vorher müssen die Patienten maximal drei Personen benennen, die generell zu Besuch kommen dürfen. Täglich gibt es zwei Zeitfenster, in denen entsprechend der Regeln Besuche möglich sind, und zwar von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. Zuvor muss nach der Anmeldung am Empfang ein Fragebogen ausgefüllt werden.