Aus dem Polizeibericht : Die Kreis-Kripo hat einen neuen Direktor

Kriminaldirektor Thomas Schulte ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität im Kreis. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden/Haan Thomas Schulte übernahm die Leitung der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei Mettmann. Zuletzt war erAusbilder an der Deutschen Hochschule der Polizei. In Köln hat er vor einigen Jahren die Ermittlungsgruppe zur „Kölner Silvesternacht“ geleitet.

Kriminaldirektor Thomas Schulte ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei Mettmann. Damit tritt der 54-Jährige die Nachfolge von Achim Spröde an, der vor kurzem zum Polizeipräsidium nach Bonn gewechselt ist. Mit Thomas Schulte erhält die Kreispolizeibehörde einen ausgesprochen erfahrenen Experten in allen Fragen rund um die verschiedenen Facetten der Kriminalitätsbekämpfung. So hat er seinen reichen Erfahrungsschatz in diesem Bereich in den vergangenen vier Jahren an der Deutschen Hochschule der Polizei an Bewerber für den höheren Polizeidienst im Bereich Kriminalistik als Ausbilder weitergegeben.

Davor war er mehrere Jahre lang beim Polizeipräsidium in Köln als Leiter der operativen Kriminalitätsbekämpfung in einer sehr verantwortungsvollen Position bei der größten Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen. Hier lag ein Schwerpunkt seiner Arbeit insbesondere in der Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Zusätzlich zeichnete sich Schulte durch seine Arbeit in Köln als Leiter der Ermittlungsgruppe zur „Kölner Silvesternacht“ mit seinem kriminalistischen Sachverstand und durch seine Führungsqualitäten aus.