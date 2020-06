„Helfenden Hände“ backen in Mönchengladbach : Lächeln am „Gabenzaun“ ist der schönste Lohn

Mönchengladbach Die „Helfenden Hände“ backen im Autismus-Therapie-Zentrum für Bedürftige. Die frisch zubereiteten Lebensmittel werden als Tüten an „Gabenzäune“ gehängt. Schönster Lohn für die Arbeit der Mönchengladbacher ist ein Lächeln der Beschenkten.

Beim Gassigehen mit Hund war ihr am Gabenzaun eine ältere Frau aufgefallen, die Hunger hatte. Das Schicksal der Fremden rührte sie an und schien eigene Sorgen zu relativieren. Die Sozialpädagogin hatte zuvor drei Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen und fühlte sich schlecht. „Uns war klar, dass in Corona-Zeiten die Armut nicht weniger wird“, sagt sie.