Kommunalwahl 2020 : Erster Auftritt nach OP: CDU Sonsbeck nominiert Schmidt

Xanten Die Sonsbecker CDU hat Amtsinhaber Heiko Schmidt zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Es war sein erster Auftritt seit einer schweren Operation: Bei ihm war ein Hirntumor entdeckt worden.

Wenige Wochen nach einer schweren Operation ist Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt von der CDU zum Bürgermeisterkandidaten der Partei für die Kommunalwahl in der Gemeinde gewählt worden. Für ihn stimmten 49 der anwesenden 53 Mitglieder. „Ich bedanke mich für das Vertrauen“, sagte der 43-Jährige am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung der CDU im Kastell. Einen anderen Bewerber gab es nicht.

Es war Schmidts erster öffentlicher Auftritt seit mehreren Wochen gewesen. Er hatte Mitte April einen epileptischen Anfall erlitten, der durch einen Hirntumor ausgelöst worden war. Er wurde operiert, befindet sich aber noch in Behandlung. „Es geht mir gut“, sagte Schmidt am Dienstagabend. Er habe in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, wie es weitergehe. Er mache seinen Beruf gern, er wolle das Amt weiter ausüben, seine Frau unterstütze ihn, dafür danke er ihr. „Ich habe mich entschieden zu kämpfen – sowohl gegen diese Krankheit, als auch für die Gemeinde im Wahlkampf.“ Er werde noch ein paar Wochen brauchen, bis er wieder arbeiten könne. „Danach tun Sie mir einen großen Gefallen, wenn Sie mich nicht als krank behandeln, denn das möchte ich nicht sein.“ Die CDU-Mitglieder reagierten mit lang anhaltenden Applaus auf seine Rede. Schmidt hatte bei der Kommunalwahl 2014 knapp 66 Prozent der Stimmen erhalten.