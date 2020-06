Gastronomie : „O’s Kitchen“ – neu auf der Kaiserstraße

Haan Freitagnachmittag eröffnet das neue Restaurant im Baudenkmal Kaiserstraße 5. „Essen – Trinken – Genießen“ lautet das Motto im Lokal, das nach dem Schlussvorhang in Fienchen’s Kajüte kernsaniert wurde.

Oguzhan Atestepe eröffnet am 12. Juni um 16 Uhr sein Restaurant an der Kaiserstraße. Und damit sich jeder den Restaurant-Namen einfach und schnell merken kann, hat er es O’s Kitchen genannt. Der neue Wirt freut sich darauf, den Haaner Besuchern seine große Koch-Leidenschaft vorzuführen. Und seine Familie freut sich mit ihm. Denn seine Frau Julia und seine Eltern gehören zum festen Restaurant-Team.

Ereignis-, traditionsreich und beliebt ist das Lokal an der Kaiserstr?W 5-7, das zuletzt Fienchen’s Kajüte hieß. Oguzhan Atestepe hat das Objekt mit Unterstützung seines Vaters kernsaniert. Sogar die Theke ist neu. „Essen – Trinken – Genießen“ ist das Motto der Familie, die in Haan seit vielen Jahrzehnten fest verwurzelt ist.

„Wir wollen Freunde gewinnen“, sagt Atestepe, der nie etwas anderes werden wollte als Koch. Schon mit vier Jahren stand sein Berufsziel für ihn fest. Seine Ausbildung hat er bei Hitzegrad in Solingen-Ohligs gemacht, Wanderjahre gab es in München und dann die erste eigene Pizzeria in Hilden mit dem Namen „Markt 8“. Bereits dort erarbeiteten sich die Atestepes den Ruf einer gepflegten Küche.