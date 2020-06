Kultur in der Pumpstation : Fröhliches Musikfest für 33 Zuhörer

In der Alten Pumpstation wurde Samstagabend nicht einfach ein Konzert des bekannten und beliebten Hildener Gitarrenduos Strinx – Ulli Brand und Stefan Wiesbrock – veranstaltet. Es wurde ein fröhliches, entspanntes Musikfest gefeiert, das die 33 Zuhörer augenscheinlich mehr genossen als gewöhnlich.

Sofort zogen die Gitarristen das Publikum in ihren Bann, mit ihren perfekten, virtuosen und abwechslungsreichen Vorträgen. Da wurden eigene Kompositionen vorgetragen oder Welthits, etwa von Sting oder Simon and Garfunkel. Die Zuhörer summten, sangen, klopften, klatschen im Rhythmus. Natürlich sang Stefan Wiesbrock mit seiner wunderbaren Stimme, die perfekt zur Pumpstation-Akustik passte. Und selbstverständlich spielte Ulli Brand auch auf seiner Mundharmonika. Die Musizierfreude war so groß wie das Zuhören. Mal wurde es rockig, mal verträumt. Das Repertoire konnte nicht ausgeschöpft werden. Die vier Zugaben am Ende des Konzertes bewiesen die Symbiose von Künstler und Publikum.